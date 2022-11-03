Okul Müdürü Pelin Solak, “Beslenme Dostu Okul” projesi çerçevesinde öğrenci sağlığının geliştirilmesine katkı sağlamak, kahvaltının önemine vurgu yapmak amacıyla öğrenciler ve velilerle birlikte kahvaltı etkinliği düzenlendiklerini söyledi.

2/A Sınıfı Öğretmeni Cavit Özçil ve velilerin katkılarıyla yöresel ve organik gıdalardan hazırlanan kahvaltı programına Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Erkan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Okul Müdürü Pelin Solak, Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.