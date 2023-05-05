Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan "Çocuklarımız İçin Beslenme Çantası" projesi çocukların yüzünde tebessüm oluşturmaya devam ediyor.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın yakın takip ve ilgisiyle devam eden "Beslenme Çantası" projesi ile çocuklar okullarına daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam ediyor.Yaklaşık 200 ihtiyaç sahibi ve depremzede ailenin yararlandığı proje çerçevesinde Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı görevliler, hazırlanan beslenme çantalarını ailelerin evlerine teslim ediyor.

Proje çerçevesinde her gün çocuklar için içerisinde süt, peynir, taze meyve, zeytin, yumurta, ceviz, poğaça, simit ile meyve suyundan oluşan menülerin hazırlandığı beslenme çantası projesi aile üyelerinin memnuniyetini kazanıyor. Sosyal belediyecilik anlamında örnek niteliğinde olan projenin aksamadan devam ettiğini belirten aileler, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür mesajlarını iletiyor.

‘’Çocuklarımız için güzel işler yapmaya devam edeceğiz’’

Büyük bir hassasiyet ile devam eden proje hakkında bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Yaklaşık 3 aydır devam eden projemiz ile çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturduğumuz için bizler de çok mutlu oluyoruz. Bilecik Belediyesi olarak eğitime, çocuklarımız ve gençliğe her zaman gerekli değeri, hassasiyeti ve özeni göstermeye devam edeceğiz. Çocuklarımız için güzel işler yapmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.