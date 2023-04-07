Batman’ın Beşiri ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen programda şehit aileleri, gaziler, depremzedeler, yetim ve öksüz çocuklarına iftar yemeği verildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonunda verilen iftar programına katılan vatandaşlar, Kaymakam Mahmut Şener ve eşi Betül Şener tarafından karşılandı. İftar programında konuşan Kaymakam Mahmut Şener “Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin daha fazla hissedildiği Ramazan ayında geniş bir aile olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizi derinden etkileyen asrın felaketi olan deprem sonrası ilçemize gelen misafirlerimiz var. Şehit ailelerimiz, yetim ve öksüz çocuklarımızın yanında olduğumuz gibi devletin tüm imkanları ile depremzede misafirlerimizin de yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte el ele vererek yaralarımızı saracağız. Bu hususta maddi ve manevi her türlü desteği esirgemeyen Beşirililere de şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik, sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan Bayramına erişmeyi temenni ediyorum" dedi.

İftar sonrası programa katılan çocuklar için de gençlik ve spor müdürlüğü bünyesinde yer alan gönüllü gençler çeşitli etkinlikler düzenledi ve çocuklara hediyeler dağıttı.