Aydın’ın ilk akredite arama kurtarma ekibi olan Beşir Ege Bölge Arama ve Kurtarma ekibi 2 yıl önce meydana gelen İzmir depreminde hayatını kaybedenleri andı. İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 117 vatandaş için düzenlenen ama etkinliğinde depremden sonra fedakarca görev yapan arama kurtarma ekipleri yoğun ilgi gördü.

Aydın’ın ilk akredite arama kurtarma ekibi olan Beşir Ege Bölge Arama ve Kurtarma ekibi 2 yıl önce meydana gelen İzmir depreminde hayatını kaybedenleri andı. İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 117 vatandaş için düzenlenen ama etkinliğinde depremden sonra fedakarca görev yapan arama kurtarma ekipleri yoğun ilgi gördü.

İzmir’de 117 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan 30 Ekim depremi, 2. yılında düzenlene anma etkinlikleri depremden en fazla etkilenen bölge olan Bayraklı’da gerçekleştirildi.

Programda duygusal anlar yaşadıklarını ve hayatın bir gerçeği olan doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Beşir Ege Bölge Arama ve Kurtarma Ekibi Takım Lideri Hasan Binay, “İzmir depreminden sonra eğitime daha da önem verip 18 ay süren bir eğitim kampına girdik. 18 aylık eğitim faaliyetlerini başarı ile tamamlayarak Aydın’ın ilk akredite arama kurtarma ekibi olduk. Bölgemiz bir deprem bölgesi. Bunun yanında yangınlar, sel baskınları gibi afetlerin daha sık yaşandığı bir bölge. Bu nedenle her zaman doğal afetlere karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor” diye konuştu.