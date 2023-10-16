Aydın’ın Söke ilçesinde binanın dış cephe boyasını yaparken beşinci kattan düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Yenicami Mahallesi Bağarası Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin dış cephe boyasını yapan boyacı Kemal Katırcılar (64), dengesini kaybederek beşinci kattan aşağı beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapıla ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis intikal etti. Talihsiz işçi yapılan ilk müdahale sonrasında ambulans ile Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Katırcılar doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katırcılar’ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.