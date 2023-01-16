Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig’de müsabakaların ekstra uzatma dakikalarından rahatsız olduklarını söyleyerek, "Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler. Bununda ve takipçisi olacağız" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig’de müsabakaların ekstra uzatma dakikalarından rahatsız olduklarını söyleyerek, "Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler. Bununda ve takipçisi olacağız" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig’in son maçlarındaki uzatma sürelerinden dolayı rahatsızlık yaşadıklarını belirtti. Kocadağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Konyaspor maçının çıkışında da söyledim. Maçın ilk yarısında 3, ikinci devrede 4 dakika olmak üzere toplam 7 dakikalık uzatmaya bir anlam veremedik. Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var? Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler. Bununda ve takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesinde oynanmayan süre olarak 10 dakika gösterilmesini de yadırgadıklarını aktaran Emre Kocadağ, "Ne VAR’a gidildi, ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hayret ediyoruz" şeklinde konuştu.