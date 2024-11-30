Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü, Maccabi Tel Aviv maçın sakatlanan Paulista ile Uduokhai’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ülkü, iki oyuncunun sağlık durumlarıyla ilgili olarak, "Futbol A takımımızın Macabbi Tel Aviv ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında gerçekleşen pozisyon sonrası sol kalça ön kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gabriel Paulista’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, kalça ön adale grubu (rectus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanmıştır. Aynı müsabakanın ilk yarısının ardından sol alt baldır bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokhai’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai’nin tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.