Beşiktaş Kulübü, apandisit rahatsızlığı sebebiyle geçirdiği ameliyattan dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk’un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik. Okan Buruk’un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verdi.