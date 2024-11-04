Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşacakları Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız sahada oynanacağını, UEFA’nın ilerleyen günlerde müsabakanın oynanacağı ülkeyi belirleyeceğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde 28 Kasım Perşembe günü İstanbul’da oynanması planlanan Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız bir sahaya alındı. Siyah-beyazlı kulüp konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Futbol takımımızla Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım 2024 tarihinde oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak karşılaşmanın stadımızda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmalar yapılmış ve gerekli izinler alınmış olsa da provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir. 121 yıllık tarihinde hiçbir sportif mücadeleden kaçmayan, çıkması gereken her müsabakaya alnının akıyla çıkan, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan büyük Beşiktaş camiası olarak, nerede ve hangi şartta olursa olsun UEFA Avrupa Ligi müsabakamızı yine aynı bilinçle oynayacağız.

Yaşanan bu süreçte ülkemizi ve Beşiktaşımızı müşkül duruma düşürme amacı taşıyan her türlü provokatif eyleme karşı Beşiktaş taraftarının büyüklüğüne yakışır biçimde gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülkenin hangisi olacağı ile ilgili, kulübümüzle UEFA arasında görüşmeler devam etmektedir. Gerekli açıklama en kısa zamanda taraftarlarımızın bilgisine sunulacaktır."