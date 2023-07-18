Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ikinci hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Macaristan takımı Mezokövesd’i 4-0 mağlup etti. Mücadeleyi bugün kampa katılan başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Beşiktaş, bu kapsamda Macaristan takımlarından Mezokövesd ile hazırlık maçında Avusturya’nın Salzburg kentinde karşı karşıya geldi. Grödig Stadı’nda oynanan mücadeleye Beşiktaş, Mert, Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Masuaku, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muleka ve Aboubakar 11’i ile başladı. Maçın 16. dakikasında Aboubakar, Beşiktaş’ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Vincent Aboubakar’ın sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 19. dakikada Ghezzal’ın sağ taraftan içeri çevirdiği topa kafa vuruşunu yapan Muleka Beşiktaş’ı 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 27. dakikada Beşiktaş’ta Muleka, farkı 3’e çıkaran golü atarken, karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı 58. dakikada Beşiktaş’ta Colley, Rosier, Ghezzal, Gedson, Salih Uçan ve Aboubakar oyundan alınırken, yerine Emrecan Uzunhan, Onur Bulut, Emrecan Bulut, Kartal Kayra Yılmaz, Semih Kılıçsoy ve Kerem Atakan Kesgin dahil oldu. Maçın 62. dakikasında sağ taraftan Onur Bulut’un içeri çevirdiği topa kale önünde Semih Kılıçsoy’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti ve Beşiktaş 4-0 öne geçti. 72. dakikada Masuaku, Necip Uysal ve kaleci Mert Günok kenara gelen oyuncular olurken, teknik direktör Şenol Güneş Umut Meraş, Montero ve kaleci Göktuğ Baytekin’i sahaya sürdü. Müsabaka siyah-beyazlıların 4-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi mücadeleyi takip etti

Bugün siyah-beyazlıların yurt dışı kampına gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, mücadelenin oynandığı Grödig Stadı’na gelerek müsabakayı tribünden takip etti.