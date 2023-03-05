Beşiktaş’ta yeni transferler ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Onur Bulut ve Omar Colley, 11’de sahaya çıkarken Alexsandru Maxim ise 84. dakikada müsabakaya dahil oldu.

Liverpool, Manchester United’a gol oldu yağdı Liverpool, Manchester United’a gol oldu yağdı

Beşiktaş’ta yeni transferler ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Onur Bulut ve Omar Colley, 11’de sahaya çıkarken Alexsandru Maxim ise 84. dakikada müsabakaya dahil oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Ankaragücü’nü 2-1’lik skor ile mağlup etti. Siyah-beyazlılarda devre arasında transfer olan oyunculardan Onur Bulut ve Omar Colley karşılaşmaya 11’de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Alexsandru Maxim ise müsabakanın 84. dakikasında Nathan Redmond’ın yerine dahil oldu.