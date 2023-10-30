Beşiktaş’ın 18 yaşındaki futbolcusu Yakup Arda Kılıç, Gaziantep FK maçıyla birlikte ilk kez A takım forması giydi.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti. Bu müsabaka siyah-beyazlıların genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç için de ayrı bir önem taşıdı. Ghezzal’ın sakatlığı sonrası 21. dakikada oyuna giren Yakup Arda, ilk kez futbol A takımında görev almış oldu. 18 yaşındaki oyuncu, 81. dakikada yerini Muleka’ya bıraktı.

Bu sezon U19 takımıyla 5 mücadeleye çıkan Yakup Arda Kılıç’ın 5 golü bulunuyor.