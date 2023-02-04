Beşiktaş’ta depo olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeninin devrilen elektrikli soba olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından binada kalan 2 kişi kurtarıldı.

Beşiktaş’ta depo olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeninin devrilen elektrikli soba olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından binada kalan 2 kişi kurtarıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Muradiye Mahallesi’nde bulunan Muradiye Deresi Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı metruk binanın depo olarak kullanılan bodrum katından duman yükselmesi nedeniyle vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada edinilen bilgiye oluşan yoğun dumandan ötürü binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi itfaiyenin yardımı ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ise dumandan etkilenen 1 kişiye olay yerinde müdahale gerçekleştirildi.

“Elektrikli soba kanepenin üzerine devrilmiş”

Bölgede pazarcılık yapan Yiğitcan Erkan soba devrilmesi sonucu yangın çıktığını belirterek, “Biz ilk önce lastik yanığı sandık. Çevreden geldik gördük ev yanıyordu. Çevredekilerden haber aldığımıza göre elektrikli soba kanepenin üstüne konulmuş. Kanepeden de devrilince yangın öyle çıkmış. İlk anda burada değildim. Sonrasında geldim. Dumanın etkisiyle büyük bir sis ve kötü koku geldi” şeklinde konuştu.