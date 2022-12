Beşiktaş Balmumcu’da gece saatlerinde sebze halinden dönen adamın kamyonetine, kırmızı ışıkta geçen ve süratli şekilde seyreden lüks bir otomobil çarptı. Katliam gibi kaza kameralara yansırken, kamyonet sürücüsü camdan yola fırlayarak ağır şekilde yaralandı. Olay yerinden kaçan daha sonra ise gözaltına alınan alkollü sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile karara adeta isyan ederken adamın oğlu Caner Ulu, “Bu vicdansızlığı ben kabullenemiyorum, bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi. Aylarca yoğun bakımda tedavi gören adam ise yatağa bağlı halde kaldı.

Beşiktaş Balmumcu’da gece saatlerinde sebze halinden dönen adamın kamyonetine, kırmızı ışıkta geçen ve süratli şekilde seyreden lüks bir otomobil çarptı. Katliam gibi kaza kameralara yansırken, kamyonet sürücüsü camdan yola fırlayarak ağır şekilde yaralandı. Olay yerinden kaçan daha sonra ise gözaltına alınan alkollü sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile karara adeta isyan ederken adamın oğlu Caner Ulu, “Bu vicdansızlığı ben kabullenemiyorum, bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi. Aylarca yoğun bakımda tedavi gören adam ise yatağa bağlı halde kaldı.

Olay, geçtiğimiz 7 Mayıs Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde 34 DNS 985 plakalı kamyonetle sebze halinden dönen Bilal Ulu (48), bulvardaki kavşağa geldi. Yeşil ışık yanması üzerine yolun karşısına harekete geçen Ulu’nun idaresindeki kamyonete, kırmızı ışıkta geçen ve süratli şekilde seyreden Ziya Durmaz (21) yönetimindeki Bulgaristan plakalı Maserati marka lüks otomobil çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu kullanılamaz halen gelen kamyonetteki Bilal Ulu, camdan yola fırlayarak ağır şekilde yaralandı. Kazadan sonra otomobilden inen ve yara almadığı öğrenilen sürücü Durmaz, etrafa baktıktan bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çarpmanın şiddetle camdan yola fırladı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ulu’yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sonucunda otomobilin içerisinde bulunan ve hafif yaralanan Eda Serttürk, Aslıhan Tomuş ve İpek Taşkıran ise kendi imkanlarıyla Gayrettepe’de bulunan özel bir hastaneye giderek tedavi oldu. Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan Cem Samanlı ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerinden kaçan sürücü Ziya Durmaz’ın ise kaldığı otele gittiği ve otel görevlilerinin yardımıyla telefondan görüştüğü ailesinin tavsiyesiyle olay yerine geri geldiği öğrenildi.

Yasal sınırın üstünde alkol çıkan sürücü serbest kaldı

Ancak olay yerinin yapılan çalışma sonucu kaldırılması üzerine Durmaz’ın alkol muayenesinin yapılmadığı bilgisine ulaşıldı. Sabaha karşı Levent Polis Merkezi Amirliğine teslim olan Durmaz’dan savcılık talimatıyla kan örneği alındığı ve yapılan test sonucunda 0.873 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine gözaltına alınan sürücü Durmaz, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Durmaz’ın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Öte yandan Ziya Durmaz’ın kendi doğum günü partisinden döndüğü ve kız arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği öğrenildi. Bilal Ulu’nun ise 7 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğü ve yatağa bağlı hale geldiği öğrenildi.

“Bu vicdansızlığı ben kabullenemiyorum, bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum”

Olayla ilgili konuşan Bilal Ulu’nun oğlu Caner Ulu, “Olay 7 Mayıs sabaha karşı 03:00 sularında gerçekleşti. Alkollü ve hız sınırını aşarak aracıyla seyir halinde olan Ziya Durmaz adlı şahıs, kendi doğum günü kutlamasından dönerken, kırmızı yanan trafik ışığını hiçe sayarak, o sırada yeşil ışıktan geçen babamın kullandığı araca çarptı. Görüntülerde de görüldüğü üzere, babama bir saniye bile bakmadan, kendi aracını kontrol ediyor. Sonra araçta bulunan diğer arkadaşlarını ikna etmeye çalışarak, olay yerinden kaçmaya çalışıyor. Olay yerindeki vatandaşlar babamın yardımına koşuyor. Bu kadar vicdansızlığı ben kabullenemiyorum ve bir an önce adaletin yerini bulmasını ve Ziya Durmaz adlı şahsın cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

“Bazen çektiği acılar yüzünden ölmeyi bile istediğini duyuyorum”

Caner Ulu, “Sekiz aylık yoğun bakım, daha sonrasında servis odasına alınıyor ve dün tekrar yoğun bakıma alınıyor. Sağlık durumu korkunç. Bazen çektiği acılar yüzünden ölmeyi bile istediğini duyuyorum. Bu beni o kadar yaralayan bir durum ki, tarif edemem size sözlerle. 8 aydır cehennemi yaşıyoruz. Durumu da çok kötü diyebilirim size şu an ve vicdan sahibi olmayan insanlar, babamı kendi haline bıraktı. Kurallara uyan birisi benim babam ve bu hale düşmesi gerçekten yüreğimizi parçaladı. Bir gün bile hapse girmeyen Ziya Durmaz adlı şahıs, şu anda dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Bu da bizi ekstradan yaralayan bir durum” ifadelerini kullandı.

“Benim babama ihtiyacım var ama babam şu an yok”

Bilal Ulu’nun kızı Ceren Ulu da, “Benim bu hayatta en sevdiğim kişi babam. Ama şu an 8 aydır babamı eski mutluluğuyla göremediğim için o kadar çok yıprandım ki. Şu an benim en çok babama ihtiyacım var ama benim babam şu an yok. Ve sürekli biz babamızın yanında durmak zorunda kalıyoruz. Cidden gerekli cezayı almasını istiyorum” şeklinde konuştu.

“Çarpan kişi dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor tutuklanmadı”

Bilal Ulu’nun kardeşi Sonay Ulu Dinç ise, “Abim meyve almak için gittiği halden dönüyor. O saatlerde kavşakta yeşil ışıkta geçerken, karşı diğer kavşaktan aşırı alkol ve hız ile kırmızı ışık ihlali yaparak gelip bir genç abime çarpıyor aracıyla. Abim o şiddetle yola savruluyor, başını sert bir şekilde kaldırıma vurduktan sonra yolun ortasına savruluyor, o esnada kafatası boyun ve kalçası sağ diz ve dirseği kırılıyor. Orada kalbi duruyor. Çarpan kişi abimi orada bırakarak, araçta bulunan diğer gençlerle birlikte olay yerini terk ediyorlar. Müdahale etmiyorlar ambulans çağırmıyorlar. Vatandaşlar yardımcı oluyor ambulans çağırıyorlar, abim oradan kaldırıldığı Okmeydanı Devlet Hastanesi’nde 4 ay boyunca yoğun bakım servisinde kalıyor. Oradan çıkarıldıktan sonra özel hastaneye sevk ediyorlar. Yaklaşık 4 aydır da özel hastanelerde çeşitli hastanelerde tedavisi devam ediyor. Beyin travmasına bağlı olarak tüm çok ağrıyor nöbet geçirdi ve tekrardan yoğun bakıma alındı. Şu an yatağa mahkum, oturamıyor bile yatakta dönemiyor yani sağa sola dönemiyor. Çarpan kişi dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor tutuklanmadı, gözaltına bile alınmadı. Mağduruz, üzgünüz. Maddi ve manevi olarak çok yıprandık. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.