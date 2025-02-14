Beşiktaş’ta yaya geçidinde hafriyat kamyonunun altında kalarak kadını ezdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı’nda meydana gelmiş ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Suzan Tuna Kahveci (80), 34 DP 9125 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kahveci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaya geçidinde geçmeye çalışan kadının, sağa dönüş yapan hafriyat kamyonun altında kaldığı anlar yer aldı.