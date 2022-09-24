Beşiktaş’ta solunum yetmezliği yaşayan hastayı hastaneye yetiştirmek için ters yöne giren ambulansın önü bir kadın sürücü tarafından kesildi. Hastayı yetiştirmek için mecburen ters yöne girdiğini söyleyen ambulans şoförü, “Kadın sürücünün duyarsızlığı yüzünden belki de hastamız hayatını kaybedebilirdi” dedi.

Beşiktaş’ta solunum yetmezliği yaşayan hastayı hastaneye yetiştirmek için ters yöne giren ambulansın önü bir kadın sürücü tarafından kesildi. Hastayı yetiştirmek için mecburen ters yöne girdiğini söyleyen ambulans şoförü, “Kadın sürücünün duyarsızlığı yüzünden belki de hastamız hayatını kaybedebilirdi” dedi.

Beşiktaş’ta 89 yaşındaki bir hastanın solunum rahatsızlığı yaşadığı ihbarını alan sağlık ekipleri hızlı bir şekilde adrese gitti. Ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastayı ambulansa bindirerek yola çıktı. Edinilen bilgiye göre, ambulans şoförü hastayı bir an önce hastaneye yetiştirmek için ters yöne girdi. O esnada karşıdan gelen bir kadın sürücü, ambulansın ters yönden gitme hakkı olmadığını söyleyerek, ambulansın içindeki ekiple tartıştı.

“Kadın sürücünün duyarsızlığı yüzünden belki de hastamız hayatını kaybedebilirdi”

5 yıldır ambulans şoförlüğü yaptığını söyleyen Metin Topuz, “İlk defa böyle bir vakayla, böyle bir kişiyle karşılaştık. Beşiktaş’tan Etiler istikametine doğru giderken bize bir çağrı geldi. Acil vaka, 89 yaşında, solunum sıkıntısı olan bir hastamızın evine gittik. Müdahalenin ardından hastamızı aldık ve ambulansa yerleştirdik. Hızlı bir şekilde çıkış yaptık. Hızlı bir şekilde hastaneye gitmemiz gerekiyordu. Bu sebepten ters yöne girdik. Çünkü caddeye girmek için bize en yakın yol orasıydı. O esnada karşımızdan bir bayan sürücü geliyordu. Ben de ona ’Gelin, biraz seri olun. Ters yöndeyiz, biraz seri gelin’ dedim. Çünkü arkasından başka araç gelmesin diye ona da biraz hızlı olmasını söyledim. O ağırdan ağırdan yanımıza geldi ve, ’Siz ambulanssınız diye ihlal edemezsiniz’ dedi. Kadın bize, ’Siz hasta da taşımıyorsunuz’ dedi. Hayır, bu doğru değildi. Ambulansta, hasta taşıdığımıza dair kayıtlarımız var. Bana o kelimeyi söyledikten sonra ona gelip bakabileceğini söyledim. Daha sonra kendisi camını kapatıp el hareketleri yaptı. Ben de çok fazla oralı olmak istemedim. Kadın sürücüyle tartışmak istemedim. Hastamızı hastaneye yetiştirmek için çaba sarf ediyordum. Kadın sürücü çaprazımda dururken, sağda kaldırımda betondan bir çiçek aksesuarı vardı. Eğer o olmasaydı kaldırıma çıkacaktım. O orada olduğundan dolayı kaldırıma çıkamadım, bekledik. Tıkandık, çıkamadık. Bu esnada onunla konuşmamak, tartışmamak için mecburen siren açmak zorunda kaldım. Normalde mahalle arasında genelde siren açmıyoruz. Sonra, duyarlı bir vatandaşımız kadın sürücüye eşlik etti, yardımcı oldu. Bir şekilde sola doğru yanaşmasına yardımcı oldu. Biz de bu şekilde yolumuza devam ettik. Sonrasında hızlı bir şekilde hastamızı hastaneye yetiştirdik. Kadın sürücünün duyarsızlığı yüzünden belki de hastamız hayatını kaybedebilirdi” dedi.