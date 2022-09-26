Beşiktaş’ta 6 katlı binanın girişinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen söndürüldü.

Beşiktaş’ta 6 katlı binanın girişinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Dereboyu Caddesi üzerinde 6 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangın bir anda büyüdü ve iş yerinden çıkan dumanlar tüm binaya yayıldı. Yangını gören vatandaşlar polis, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalede ettiği esnada dumandan etkilenen bir iş yeri çalışanına itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu tamamen söndürülürken, yangın esnasında yaşanan panik yangının söndürülmesinin ardından sona erdi.

Birden, “Yangın var” diyerek dışarı çıktı

Yangının çıktığı sokakta çalışan Cüneyt Kıvrak, “Olay tamamen kontaklama, bir şey değil. Birden bayan yangın var diyerek dışarı çıktı. Kontaklama olmuş galiba. Orada çalışan bir bayan personel vardı. Başka kimse yoktu zaten. Bir de kuafördekiler vardı, onlara da haber verdiler. Arkadaşlar sağ olsunlar, mücadele ettiler. Daha sonra da itfaiye geldi. Dumandan etkilenen bir kişi vardı. Orada çalışan bayan personel vardı başka da kimse yok. Onun da durumu iyidir” dedi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.