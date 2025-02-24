Beşiktaş’ta alacak verecek meselesi nedeniyle bir iş adamını kaçıran 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 17 Şubat’ta saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. isimli iş adamı alacak verecek meselesi nedeniyle kaçırıldı. Şüpheliler, iş adamının kardeşi C.Ö.’yü arayarak M.Ö.’nün borcu olan parayı istedi. Ağabeyinin hayatından endişe eden C.Ö. polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Polisi arayan C.Ö., "Ağabeyimin borcu vardı. Alacaklılıklarıyla en son Ortaköy’de buluştu. Beni telefondan görüntülü aradılar. ’Saat 17.00’ye kadar vaktin var. 1 milyon 300 bin lira para gönder’ diye konuştular" dedi.

Gasp Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından kaçırılan M.Ö.’nün Ortaköy’de gittiği evin adresi tespit edildi. Kaçırılan iş adamının daireye girdikten sonra zorla tutulduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda evde zorla tutulan M.Ö. kurtarıldı. Evde bulunan şüpheliler M.E.D. (44), İ.P.(40) ve Z.Y. ise (43) yakalanarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 44 gram metamfatamin, bir miktar kokain, hassas terazi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Polis soruşturmasında M.Ö.’nün kardeşinin borcunu ödeyebilmek için borç para aldığı, borcunu ödeyemeyince bir başka kişiden borç almaya çalışırken şüpheliler tarafından zorla alıkonulduğu belirlendi. Şüphelilerden Z.Y.’nin işlediği bir başka suçtan 11 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı da ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.