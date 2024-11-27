Hasan Arat, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığından istifa etti. Arat, yönetim kurulu başkanlığına ise devam edecek. Siyah-beyazlılarda, Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığına da Hüseyin Yücel getirildi.

Beşiktaş’ta dün akşam Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolların ayrılmasının ardından sular durulmuyor. Bugün gerçekleşen olağanüstü yönetim kurulu toplantısı sonrası Hasan Arat, Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığından istifa etti. Arat, yönetim kurulu başkanlığına ise devam edecek.

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığına da Hüseyin Yücel getirildi. Profesyonel futbol takımı sorumluları olarak Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Feyyaz Uçar görev yapacak.