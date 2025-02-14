Beşiktaş’ta yaya geçidinde hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Suzan Tuna Kahveci (80), 34 DP 9125 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kahveci’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Ekrem A.’nın (71) ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.