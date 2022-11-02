Beşiktaş’ta yokuş yukarı çıkarken sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, geri geri kayarak bir binaya çarptı. Otomobil binanın giriş katındaki eve dalarken, ölen yaralanan olmadığı kazada faciadan dönüldü.

Beşiktaş’ta yokuş yukarı çıkarken sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, geri geri kayarak bir binaya çarptı. Otomobil binanın giriş katındaki eve dalarken, ölen yaralanan olmadığı kazada faciadan dönüldü.

Kaza, Beşiktaş Ihlamur Dere Caddesi Tabakçı Hüseyin Sokak’ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlem Kurtoğlu hakimiyetindeki 34 HV 8491 plakalı otomobil, yokuş yukarı çıktığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Daha sonra geri geri yokuş aşağı kayan otomobil sokak üzerindeki binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle giriş katta bulunan evin salon kısmının camı ve duvarı bina içeriye çöktü.

Evde kimsenin olmaması faciayı önledi

Otomobilin bir kısmı solana girerken, içeride kimsenin olmaması facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobil çekici ve vatandaşların yardımıyla evden çıkarıldı. Daha sonra çekiciye yüklenen otomobil olay yerinden kaldırıldı.