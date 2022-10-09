Beşiktaş’ta Levent Metro durağı önünde bekleyen bir kişiye motosikletle gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin yaralandığı saldırıda şüpheliler motosiklet kaçarak izlerini kaybettirdi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Beşiktaş’ta Levent Metro durağı önünde bekleyen bir kişiye motosikletle gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin yaralandığı saldırıda şüpheliler motosiklet kaçarak izlerini kaybettirdi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay saat 05.30 sıralarında Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi motosikletle gelerek Levent Metro durağında bekleyen 1 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırganlar geldikleri motosiklet ile kaçarak izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

Çok sayıda kovan bulundu

Silahlı saldırının gerçekleştiği alışveriş merkezi ve metro durağı önünde çok sayıda boş kovan bulundu. Öte yandan saldırganların silahı çalılıklara attığı yönündeki bilgi üzerine ekipler çalılıklarda bir süre silah aradı.

Facianın eşiğinden dönüldü

Silahlı saldırının gerçekleştiği esnada alışveriş merkezi ve metro durağının boş olması facianın önüne geçti.