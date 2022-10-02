Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin mekan önlerindeki bodyguard ve valelere yönelik geniş çaplı asayiş uygulamasında 1’i pompalı tüfek 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Motorize yunus polisinden kaçan 2 şahsın yakalandığı nefes kesen anlar ise kameralara yansıdı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin mekan önlerindeki bodyguard ve valelere yönelik geniş çaplı asayiş uygulamasında 1’i pompalı tüfek 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Motorize yunus polisinden kaçan 2 şahsın yakalandığı nefes kesen anlar ise kameralara yansıdı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde cadde ve sokaklardaki eğlence mekanları önünde bodyguard ve valelere yönelik geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalarda Arnavutköy’de vale hizmeti veren mekanları denetleyen Beşiktaş polisi, valeleri didik didik aradı. GBT kontrolü yapılan valelerin çalışma ruhsatları da kontrol edildi. Öte yandan cadde ve sokaklarda da denetim yapan ekipler, Kuruçeşme Caddesi üzerinde denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetimlerde araçlar arandı, sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Gece boyu devam eden aramalarda 1’i pompalı tüfek 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahlara ve çok sayıda mermiye polis ekipleri tarafından incelenmek üzere el konuldu.

Yunus polislerinden nefes kesen kovalamaca

Denetimlerde “dur” ihtarına uymayan bir motosikletli kaçmaya başladı. Motorize yunus polisi tarafından yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan 2 şahıs, yere yatırılarak kelepçelendi. Yapılan üst aramalarında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.