Beşiktaş Belediyesi’ne ait çöp arabası yolda arıza yaptı. Arıza yapan kamyonu iş makinası iterek götürdü. Yaşanan o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, çöp kamyonunu iş makinasının ittiği görülüyor.

Beşiktaş Belediyesi’ne ait çöp kamyonu arıza yapınca iş makinası iterek götürdü. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.