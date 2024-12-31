Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik ekip ve futbolcularla buluştu.

Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı, Ümraniye’de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Serdar Topraktepe, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Buluşmada yönetim kurulu üyesi Murat Kılıç da yer aldı.

Teknik sorumlu Topraktepe ve futbolcularla sohbet eden Başkan Adalı, siyah-beyazlılara Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Ç. Rizespor maçında başarılar diledi.

Başkan Serdal Adalı, 2025 yılının siyah-beyazlı takıma başarı getirmesi temennisinde bulunarak teknik ekibin ve futbolcuların yeni yılını kutladı.