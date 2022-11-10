Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında sahasında oynayacağı FTA Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında sahasında oynayacağı FTA Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcılarının yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda jenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular, ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışması yaparak başladıkları antrenman; pas, taktik çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Beşiktaş, FTA Antalyaspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.