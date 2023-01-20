Beşiktaş’ın başarılı stoperi Tayyip Talha Sanuç, Karabük’te evde eğitim gören 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Dağhan Dağ’a karne hediyesi olarak imzalı Beşiktaş forması gönderdi.

Beşiktaş’ın başarılı stoperi Tayyip Talha Sanuç, Karabük’te evde eğitim gören 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Dağhan Dağ’a karne hediyesi olarak imzalı Beşiktaş forması gönderdi.

Karabüklü olan başarılı stoperin, evde eğitim gören ve Beşiktaş taraftarı olan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Dağhan Dağ’a gönderdiği hediyesini Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Tayyip Talha Sanuç’un annesi Hülya ve babası Ünal Sanuç verdi.

Sanuç, imzalı formasını gönderdiği Dağ ile de görüntülü görüşürken, Dağ’a ise mutluluğunu gizleyemedi.