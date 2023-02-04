Siyah-beyazlı taraftarlar maçta seslerini yükselterek yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldular.

Beşiktaş’ı birçok maçta yalnız bırakmayan Beşiktaşlı taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda da deplasman tribününü doldurdu. Maç öncesi ise Beşiktaş tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.

İsak Vural, kiralık olarak Hammarby’de

İsak Vural, kiralık olarak Hammarby’de

Sivasspor ile Beşiktaş arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu.

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