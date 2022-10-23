Hatay’da 22 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi hastası olan engelli Cavir Haddur hayali olan Beşiktaşlı futbolcularla bir araya geldi.

Hatay’da 22 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi hastası olan engelli Cavir Haddur hayali olan Beşiktaşlı futbolcularla bir araya geldi.

Sosyal medya üzerinden Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat’a ulaşarak, Beşiktaşlı futbolcuları görmek istediğini söyledi.

Engelli gencin bu isteğine kayıtsız kalmayan Hambolat, Beşiktaşlı yetkililerle görüşme gerçekleştirerek, bu isteğin yerine gelmesi için talepte bulundu.

Beşiktaş takımı tarafından kabul edilen istek sonrası, engelli Cavir, otelde futbolcularla görüştü. Sağlık ekipleri eşliğinde sedyeyle futbolcuları gören Cavir, unutulmaz bir an yaşadı.