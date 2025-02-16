Beşiktaşlı futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin farkındalık kampanyası Epilepsi İçin Bak kapsamında, epilepsiyle ilgili toplumsal ön yargılara dikkat çekmek için Trabzonspor maçına mor gözlüklerle çıktı İSTANBUL (İGFA) - Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanan maçta, siyah-beyazlı futbolcular, Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının sembolü mor gözlüklerle sahaya çıkarak epilepsi hastalarına destek verdi. Beşiktaşlı futbolcular, herkesi ön yargıları bir kenara bırakmaya ve epilepsi hakkında bilinçlenmeye davet etti.

‘Mor Alarm’ ilan edildi

Beşiktaşlı futbolculara duyarlılıkları için teşekkür eden Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, “Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün epilepsi farkındalığına yönelik bu anlamlı desteği, sesimizi geniş kitlelere duyurmamıza büyük katkı sağladı.

Epilepsi hastaları adına çok minnettarız” dedi. Prof. Dr. Bebek, sözlerine şöyle devam etti: “Epilepsi Farkındalık Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’de 7 milyon kişi, kendisinin veya birinci derece yakınlarının epilepsi hastası biriyle yakın arkadaş olmasına sıcak bakmıyor. Bu yaygın ön yargılarla mücadele etmek amacıyla Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası kapsamında, 2025 yılını ‘Mor Alarm’ yılı ilan ediyor ve herkesi farkındalığa davet ediyoruz. Epilepsili bireyler de herkes gibi hayatlarına devam edebilir, okuyabilir, çalışabilir, evlenebilir, çocuk sahibi olabilir ve başarılı işlere imza atabilirler. Ön yargıları geride bırakarak epilepsi hakkında bilinçlenmek hepimizin sorumluluğu.”

Sen de farkındalık elçisi ol!

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, tüm Beşiktaşlıları ve futbolseverleri, Epilepsi İçin Bak sosyal medya hesaplarını takip etmeye ve #EpilepsiİçinBak etiketiyle farkındalık mesajlarını kendi hesaplarından paylaşmaya çağırdı.