Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede Corendon Alanyaspor’la karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 4 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı. Son olarak geçtiğimiz hafta lig sonuncusu Adana Demirspor’a 2-1 kaybeden Kartal, 25 puanla zirvedeki Galatasaray’ın 16 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.

Corendon Alanyaspor ise 17 puanla 14. basamakta bulunuyor

17. randevu

İki takım, yarın oynayacakları mücadeleyle birlikte 17. kez rakip olacak. Geride kalan 16 maçta 10’unda siyah-beyazlılar, 3’ünde de Akdeniz temsilcisi galip geldi. 3 mücadelede de taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

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Beşiktaş’ta eksikler

Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı olan Tayyip Talha Sanuç ile tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Ciro Immobile bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle geçtiğimiz hafta takımını yalnız bırakan Gedson Fernandes ile sakatlığını atlatan Felix Uduokhai ise Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe’den görev bekleyecek.

5 oyuncu sınırda

Beşiktaş’ta 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Al-Musrati ile Ciro Immobile yarın sarı kart görmeleri halinde Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

Cihan Aydın düdük çalacak

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçında hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Murat Altan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Ömer Tolga Güldibi olacak.