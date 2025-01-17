Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıların 62. teknik direktörü oldu. Solskjaer ile birlikte Beşiktaş’ta ilk kez bir Norveçli teknik adam görev alacak.

Beşiktaş’ta teknik direktörlük belirsizliği son buldu. Siyah-beyazlılar, 51 yaşındaki çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılara imzayı atmak için bugün İstanbul’a gelecek olan Solskjaer, siyah-beyazlılarda çalışacak ilk Norveçli teknik direktör olarak yer alacak.

Beşiktaş’ın 62. teknik direktörü

Solskjaer, siyah-beyazlıların 62. teknik direktörü oldu. Beşiktaş’ta 35’i yabancı ve 26’sı Türk olmak üzere toplam 61 teknik adam görev yaptı. Kartal’ı; Yugoslavya’dan 7, Almanya’dan 5, İtalya ve İngiltere’den 4’er, Macaristan’dan 3, Romanya, Fransa ve Portekiz 2’şer, Avusturya, Bulgaristan, Galler, İspanya, Hırvatistan ve Hollanda’dan da 1’er teknik direktör çalıştırdı.

Beşiktaş’ta en uzun süre görev yapan yabancı teknik direktörler arasında ise 10 yılla Macar Imre Zinger ile 6.5 yılla İngiliz Gordon Milne dikkat çekiyor.

Kariyerinde 3 kupa var

Futbol kariyerini noktalamasının ardından 2008-2010 yılları arasında Manchester rezerv takımını çalıştıran Solskjaer, ilk A takım teknik direktörlük deneyimini ise ülkesinin ekiplerinden Molde’nin başında yaşadı. 2010 yılında Molde’de göreve başlayan Ole Gunnar Solskjaer, ilk sezonunda 2011’de Norveç ekibine tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattı. 2012 yılında yine Norveç Ligi’ni zirvede tamamlayan Solskjaer’in takımı, 2013 yılında da Norveç Kupası’nı müzesine götürdü.

Ole Gunnar Solskjaer, Molde’de 123 maçta 68 galibiyet, 24 beraberlik ve 31 mağlubiyet alarak, 1.85 puan ortalaması yakaladı.

2014 yılının ocak ayında İngiliz ekibi Cardiff City’nin teknik direktörü olan Solskjaer’in ilk Premier Lig deneyimi istediği gibi geçmedi. Cardiff, bu dönemde küme düşerken, Solskjaer de görevinden ayrıldı. Ole Gunnar Solskjaer, 30 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 1.07 puan ortalamasında kaldı.

2015 yılında Molde’ye geri dönen Solskjaer, 2017 ve 2018 yıllarında ligde ikinci sırayı elde etti. İkinci döneminde de 118 müsabakada görev alan Norveçli çalıştırıcı, 66 galibiyet, 19 beraberlik ve 33 mağlubiyetle 1.84 puan ortalaması tutturmayı başardı.

2018’de Mourinho’dan sonra Manchester United’ın başına geçti

Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından 2018 yılının aralık ayında geçici teknik direktör olarak ilk aşamada çıktığı 19 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sergilediği performansın ardından Manchester ekibinin kalıcı olarak görevine devam etti.

2021 yılının kasım ayına kadar Manchester United’da görev yapan Solskjaer, inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu. Bu süreçte 149 mücadelede 78 galibiyet, 33 beraberlik ve 38 mağlubiyet alarak 1.70 puan ortalaması yaptı.

Ole Gunnar Solskjaer daha sonra koltuğunu Erik ten Hag’a devretti.