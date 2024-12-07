Fenerbahçe’yi evinde 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ın, Trendyol Süper Lig’deki 5 maçlık galibiyet hasreti de sona erdi.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’yi 1-0’lık skorla yendi. Hem yönetimsel hem de sportif açıdan zor günler geçiren siyah-beyazlılar, bu derbi galibiyetiyle moral buldu. Kartal aynı zamanda ligde 5 maç sonra da galibiyetle tanıştı.

Bu süreçte Galatasaray, Kasımpaşa ve Göztepe’ye kaybeden Beşiktaş, Başakşehir ile Hatayspor’la da berabere kalmıştı.