Serdal Adalı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda 8 bin 901 oy alarak Beşiktaş'ın 36'ncı başkanı seçildi.İSTANBUL (İGFA) - Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ahmet Akpınar'ın divan başkanlığındaki genel kurulda oy sayımının sonrasında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Serdal Adalı 8 bin 901 oy alırken, Hüseyin Yücel ise 3 bin 637 oyda kaldı.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda kulübün Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Serdal Adalı, sonuçların ilan edilmesinden sonra teşekkür konuşması yaptı.

Sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Onursal Başkanımız Süleyman Seba’yı anarak başlayan Başkan Adalı, "İki gün sonra 40. Evlilik yıl dönümü kutlayacağımız, hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmeyen kalmayan eşim Eren Adalı’ya teşekkür ediyorum. Çocuklarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Beşiktaş’a sahip çıkarak rekor katılımla bana bu gururu yaşatan sizlere teşekkür ediyorum. Hüseyin Yücel’i de mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Kendisine ve ailesine saygılarımı gönderiyorum. Yediden yetmişe camiamıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş hayatımın son on beş yılında benimle yol yürüyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 3 Temmuz sürecinde hain terör örgütünün kumpası sonucunda benimle beraber cezaevinde kalan Tayfur Havutçu kardeşim ve eşi Neslihan kardeşime, Ahmet Ateş ile ailesine teşekkür ediyorum. Aldığımız görevin sorumluluğunun farkındayız. Beşiktaş’ı güzel günlere taşıyacağız. Camiayı tekrar bir araya getireceğiz. Beşiktaş için yeni bir dönem başlıyor. Camianın tamamının desteğini görmek istiyoruz. Beşiktaş layık olduğu günlere bu şekilde ulaşacaktır. Beşiktaşlılar rahat olsun, kazanan Beşiktaş olmuştur.” diye konuştu.

Başkan Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş yönetiminde; Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı görev aldı.