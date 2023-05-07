TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi çeyrek finali rövanş mücadelesinde Gaziantep ALG Spor, taraftarı önünde güçlü rakibi Beşiktaş’ı 3-0 yendi. Toplam skorda rakibini 4-1’le saf dışı bırakan ALG Spor, yarı finale yükseldi.

Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Süper Ligi çeyrek final rövanş maçında Gaziantep Kalyon Stadı’nda Beşiktaş ile karşılaştı. İstanbul’da oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Gaziantep ALG Spor, rövanş mücadelesinde Beşiktaş’ı ilk yarıda Kipoyi ve Arzu ile ikinci yarının son bölümlerinde Bella’nın ayağından bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde rakip Fomget

Taraftarlarının da desteğini arkasına alan sarı-grili takım güçlü rakibi Beşiktaş karşısında etkili bir oyunla saf dışı bırakarak yarı finalde başkent ekibi Fomget ile eşleşti. Siyah-beyazlı rakibi karşısında farklı kazanarak tur atlayan ALG Spor’da maç sonunda büyük sevinç yaşandı.

"Şampiyonluğa odaklandık"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Beşiktaş karşısında çok farklı sonuçla galip gelerek yarı finale çıktıklarını belirterek, "İlk maçta 1-1 berabere ayrılmıştık ama ikinci maçta taraftarımız önünde çok iyi bir oyun ortaya koyarak Beşiktaş karşısında 3-0 farklı kazanarak yarı finale çıkmayı başardık. Bu takım, bu şehir şampiyonluğa odaklandık. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Beşiktaş karşısında farklı kazanarak yarı finale çıkan takımımızı kutluyorum. İnşallah yarı finalde karşılaşacağımız Fomget maçını geçip başarılı sonuçlarla finale geçen taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.