Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu için Hollanda ekibi Twente ile yapacağı maç için Almanya'ya geldi. Siyah-beyazlıları taraftarlar coşkuyla karşıladı.Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - Siyah-beyazlı kafileyi Münster Havalimanı'nda, Dinslaken Beşiktaşlılar Derneği'nin tüm yönetim kurulu ve T.C. Münster Başkonsolosu Arif Hakan Yeter ve yetkilileri karşıladı.

Kafilede, Kulüp Başkanı Serdal Adalı ve yöneticiler de yer aldı. Beşiktaş kafilesini Münster'de taraftarlar sevgi tezahüratları ile karşıladı.

Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs havalimanından Hollanda'ya kara yoluyla konaklayacağı otele geçti.