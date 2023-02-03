Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda Sivasspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak.

Siyah-beyazlıların, Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Beşiktaş’ta yeni transfer Amir Hadziahmetovic de kafilede yer aldı. Siyah-beyazlılarda 4 aydır formasından uzak kalan ve son dönemde takımla birlikte çalışmalara katılan Rachid Ghezzal da kadroda yer aldı.

Amir Hadziahmetovic ve Ghezzal kafilede

Meşalelerle karşılanan Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen Beşiktaş kafilesini burada siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor’a konuk olacak olan Beşiktaş, maç için Sivas’a geldi. Kafileyi siyah-beyazlı taraftarlar havalimanında meşalelerle karşıladı.

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