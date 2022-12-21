Goller: Kemal Rüzgar (dk. 9 ve 15) (Şanlıurfaspor), Cenk Tosun (dk. 67 ve 69), N’koudou (dk. 73), Weghorst (dk. 85) (Beşiktaş)

85. dakikada Rosier’nin pasında ceza yayı yakınlarında topla buluşan Weghorst’un düzeltip yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-2

73. dakikada ceza sahası içine sol çaprazdan giren N’koudou’nun plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından ağlarla buluştu. 3-2

69. dakikada Gedson’un ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cenk’in kaleye sokularak yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor’u 4-2 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.