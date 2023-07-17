Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah salonda ve sahada yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, iki grup halinde salonda, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Sahada ısınma koşularıyla devam eden antrenman, 5’e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Kartal, Almanya kamp çalışmalarına bugün TSİ 19.00’da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.