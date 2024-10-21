Beşiktaş U-11 Futbol Takımı, Antalya’da düzenlenen turnuvada namağlup şampiyon olurken, kaleci Doruk Subaşıoğlu’nun performansı damga vurdu.

Antalya Belek’te 3 gün süren Academy Cup Turnuvası birbirinden kuvvetli 31 takımın katılımıyla sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Antalya ve Alanyaspor U-11 futbol takımlarının katıldığı turnuva nefes kesen maçlara sahne oldu. 3 gruptan oluşan turnuvada B Grubu’nda yer Beşiktaş U-11 Futbol Takımı, Kayseri Akademispor, Kadriyespor, Bahçeşehir Koleji, Midyat Aslansarayspor ve Başaranspor’u farklı yenerek grup lider olarak turnuvayı tamamladı.

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Beşiktaş U-11 Futbol Takımı, yarı final maçında Manavgat Futbol Akademisi’ni 3-2 yendi. Finalde Çolaklıspor’u 3-0 yenen Beşiktaş U-11 Futbol Takımı, turvuvanın şampiyonu oldu.

Öte yandan Beşiktaş U-11 Futbol Takımı’nın Bilecikli kalecisi Doruk Subaşıoğlu, turnuva boyunca kalesinde sadece 2 gol görürken, turnuvanın yıldızı oldu.

Kaynak: iha