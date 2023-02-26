Sahaya atılan oyuncakların görevliler tarafından toplanmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Yeşil sahanın oyuncaklarla dolması statta duygu dolu anlar oluştururken, Beşiktaşlı ve Antalyasporlu taraftarlar hep birlikte tezahüratlarda bulundu.

Vodafone Park tribünlerini dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, depremzede çocuklara gönderilmek üzere getirdikleri oyuncukları sahaya attı.

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