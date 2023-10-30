Beşiktaş taraftarları, Gaziantep FK maçında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel koreografi hazırladı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı tribünler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel hazırladığı koreografiyi sergiledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule Hanım ve silah arkadaşlarının fotoğraflarının da bulunduğu koreografide, “Akaretler’den Cumhuriyet’e. Bize bıraktığın tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz" ifadeleri yer aldı.