Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı. Programa göre Beşiktaş-Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ligin 24. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.
Trendyol Süper Lig’de 24. haftanın programı şu şekilde:
14 Şubat Cuma
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
15 Şubat Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Sivasspor
16.00 Başakşehir - Bodrum FK
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor
16 Şubat Pazar
13.30 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Samsunspor
16.00 Eyüpspor - Kayserispor
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
17 Şubat Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray