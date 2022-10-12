Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında 14 Ekim Cuma, 15 Ekim Cumartesi, 16 Ekim Pazar ve 17 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 16 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında Ali Şansalan’ın görev yapacağı belirlendi.

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