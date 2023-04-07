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Siyah-beyazlılar, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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