Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında Beşiktaş taraftarı adeta iki farklı takım izledi. İlk 8 maçta mağlubiyet almayan siyah-beyazlı takım, sonraki 8 müsabakada ise yalnızla 1 galibiyet elde edebildi. Siyahla beyaz kadar farklı bir görüntü çizen Beşiktaş, ligde ilk devreyi zirvenin 18 puan gerisinde tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in ilk yarısı dün oynanan 17. hafta müsabakalarıyla tamamlandı. Beşiktaş da 1 haftasını BAY geçtiği ligde çıktığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 26 puanla ilk yarıyı 6. basamakta tamamladı. Rakip ağları 25 kez sarsan siyah-beyazlı takım, filelerinde ise 18 gole engel olamadı.

Giovanni van Bronckhorst ilk devreyi bitiremedi

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronchorst ile sezona başlayan Beşiktaş, Galatasaray’a karşı alınan 5-0’lık Süper Kupa zaferiyle dikkat çekti. Süper Lig’e hızlı başlayan Kartal, ilk 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İlk 9 haftada oynadığı 8 karşılaşmada elde ettiği 20 puanla ikinci sırada bulunan Kartal, daha sonra adeta ‘çöküş’ dönemine girdi. İlk 8 mücadelede yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, sonraki 8 maçta ise yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Ligin 13. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda 2-0 öne geçmesine rağmen Göztepe’ye 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. İlk devrede kalan 4 mücadeleye Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe idaresinde çıktı. Kartal, bu süreçteki tek galibiyetini de Topraktepe yönetiminde Fenerbahçe’ye karşı elde etti.

Başkan Hasan Arat istifa etti, olağanüstü kongre kararı alındı

Süper Lig’in ilk yarısında siyah-beyazlı takım, skor ve oyun anlamında kötü gidişatın yanı sıra idari açıdan da zor günler geçirdi. 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrasında başkanlığa seçilen Hasan Arat seçildi. Ancak Başkan Arat da camianın beklentilerini karşılayamayarak görevini bıraktı.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrılmasıyla başlayan süreçte öncelikle Hasan Arat, 27 Kasım 2024 tarihinde Futbol AŞ başkanlığından istifa ederek bu görevi İkinci Başkan Hüseyin Yücel’e bıraktı. Yönetim kurulu başkanlığına devam eden Arat, 29 Kasım 2024 tarihinde kulüp başkanlığını da bıraktı.

İkinci Başkan Hüseyin Yücel, tüzük gereği kulüp başkanlığı koltuğuna oturdu. Hüseyin Yücel de 3 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla olağanüstü kongre kararı alındığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, 29 Aralık 2024 tarihinde 36. başkanını seçmek üzere henüz 1 yıl geçmiş olmasına rağmen yeniden sandık başına gidecek.

Fenerbahçe’yi yendi, Galatasaray’a kaybetti

Beşiktaş, Süper Lig’in ilk devresinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmalardan tek galibiyet çıkarabildi.

İlk olarak 5. haftada Trabzonspor’a konuk olan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Ligin 10. haftasında bu kez Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, sarı-kırmızılılara da 2-1 kaybetti. Son olarak da 15. haftada Fenerbahçe’yi konuk eden Kara Kartal, bu maçı 1-0’lık skorla kazanmasını bildi.

Rafa Silva maç kaçırmadı

Beşiktaş’ta ligin ilk yarısında en fazla süre alan isim Portekizli futbolcu Rafa Silva oldu. 16 maçın tamamında forma giyen Rafa, bin 418 dakika süre aldı. Yıldız futbolcusu, 15 müsabakada bin 350 dakika ile kaptan Mert Günok takip etti. Gedson Fernandes 15 karşılaşmada bin 319, Jonas Svensson da 14 maçta bin 244 dakika sahada kaldı.

İçeride 5, dışarıda 2 galibiyet

Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında dış sahada etkili bir performans ortaya koyamadı. Evinde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu 16 puan toplayan Beşiktaş, dış sahada ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle hanesine 10 puan yazdırabildi.

Tüpraş Stadyumu’nda 15 gol atıp, 11 gol yiyen Kartal, deplasmanlarda ise 10 kez gol sevinci yaşayıp, rakiplerine de bunun için 7 defa şans verdi.

25 gol 9 farklı oyuncudan geldi

Kara Kartal’ın sezonun ilk yarısında attığı 25 gol 9 farklı futbolcudan geldi. Siyah-beyazlıların, ligdeki en skorer ismi 9 golle Ciro Immobile oldu. Immobile’yi 4 golle Rafa Silva takip etti. Gedson Fernandes ve Ernest Muçi 3’er kez rakip fileleri havalandırırken, Semih Kılıçsoy, Al-Musrati, Rashica, Paulista ile Oxlade-Chamberlain’in de 1’er golü bulunuyor.

Beşiktaş’ın hanesine yazılan 1 gol de rakip oyuncu tarafından geldi.

Tayyip Talha ve Gedson Fernandes kırmızı kart gördü

Süper Lig’in ilk yarısında Beşiktaş’ta 2 futbolcu kırmızı kart gördü. Tayyip Talha Sanuç, Adana Demirspor mücadelesinin 76. dakikasında oyundan atılırken, Gedson Fernandes de Fenerbahçe derbisinin uzatma dakikalarında ikinci çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.