Taksim’de bulunan İstiklal Caddesi’nde bugün yaşanan patlamanın ardından Süper Lig’de oynanması planlanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması ertelendi. Yaşanan erteleme sonrasında tribünlerde bulunan taraftarlar stat dışına çıkarılırken, stada gelen Beşiktaş kafilesi de otobüsten inmeden tesislere geri döndü. Stadyumun boşaltılmasıyla birlikte Beşiktaş Kulübü, patlamada hayatını kaybedenler için Vodafone Park’ta taziye mesajı yayınladı. Stadyumda bulunan LED ekranlarda ’Başımız sağ olsun’ ve ’#Taksim’ mesajları yer aldı.

Taksim’de yaşanan patlamanın ardından Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelenirken, Vodafone Park’ta patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.