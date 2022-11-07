Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Serik Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Serik Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yan top çalışması sonrası yapılan taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Serik Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.