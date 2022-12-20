Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcılarının yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman; kuvvet, esneklik ve denge çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, sahada yapılan koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Şanlıurfaspor müsabakasının hazırlıklarına bugün saat 16.00’da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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