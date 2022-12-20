Siyah-beyazlılar, Şanlıurfaspor müsabakasının hazırlıklarına bugün saat 16.00’da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcılarının yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman; kuvvet, esneklik ve denge çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, sahada yapılan koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın ve Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın ve Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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