Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kayserispor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ın iç sahadaki namağlup serisi de 6 maça çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında konuk ettiği Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu skorla iç sahadaki kaybetmeme serisini de sürdürdü. Kartal, ligde evinde oynadığı 6 müsabakada da mağlubiyet yüzü görmedi.

Beşiktaş, bu süreçte Dolmabahçe’de Fenerbahçe, Bodrum FK, Trabzonspor ve Kayserispor’u mağlup ederken, Corendon Alanyaspor ile Samsunspor’la da berabere kaldı.